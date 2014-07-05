Nexus 7 on Peugeot 308 Part2

發表於 2014/07/05 Aaron

一開始的構想是這樣子的

peugeot308&Nexus7 20140705_160943-s 20140705_162052-s

非常的穩固。

放到車上就變成了這樣

peugeot308 nexus7

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