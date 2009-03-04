很早很早以前，我拿 PHS 手機時玩過手機交手，不過效果之差會讓人吐血，一方面是基地台定位的問題，二來是得申請月租費又得帳號密碼登入服務才行，所以我大多是用了1天試用就放棄了，然後就一直幻想有個即時性的手機交友，今天，我找到了…
1. 程式名稱：Whoshere / Skout
Who’s Here
Skout (線上台灣人最多!)
比較特別的是，他可以透過內建的 GPS 把你指定的範圍裡的線上會員 list 出來，也可以針對你的交友類別去過濾人員，重點是「支援線上即時傳訊」，讓你馬上就可以建立起友誼的連線 ! 呼… 不過，線上的台灣人少的可憐，大概用手指頭數的出來，而且在線上的人大多是 ABC ，如果想要有異國情緣或是想練練國際語言的溝通能力，也可以上來試試看囉，就靠大家共同支持才會讓線上可搜尋的人更多囉~~
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8 Comments on "iPhone 上的交友程式 Who’s here / Skout"
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Skout上大多是哈老外的西餐妹.有的明明是台灣女生卻不願寫中文.只肯用英文回.對崇洋女生反感的請斟酌
我有個問題，我今天不小心點到了登出
結果就無法在上線了 到官網看好像也很多人有了這樣的問題
是不是就沒辦法在上線了?
不會丫～＠＠～ 登出後可以重新登入，可以的話提供一下畫面比較清楚
我登出之後再也沒有登上去過了~我該怎麼辦??這真的很好玩.但他一直不讓我登…我可以重新辦一個嗎?? 加line求救>< kaili-0914
請問
我莫名被封鎖了
說是違反規定
這樣還有救嗎?
我換個MAIL也上不去
這個你要向他們客服求救吧，問我也沒有用的～
沒救了吧，因為他是認手機的 UUID /SID ，所以換再多的 mail 他都認的出來你的手機是哪一支。
要怎麼可以再回去啊