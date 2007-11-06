Yahoo!拍賣「輕鬆付」淪為洗錢工具?

我記得沒錯的話，上星期露天拍賣發表 SpeedyPay 付款快手記者會時，Yahoo!拍賣的某個大頭才跳出來說「不過只是WebATM」，這句話還在耳邊呢，Yahoo!拍賣的輕鬆付就在昨天(5日)傳出被當成洗錢工具，詐騙賣場帳號有500多個，受騙人數多達2百人多人，說來也還真的自打嘴巴，看來Yahoo!拍賣暫時還是無法脫離詐騙大宗的代表，這也不禁讓人想起，在Yahoo!拍賣在攻擊露天拍賣重覆刊登數時，不知道自家賣場中的詐騙賣場可能有成千上萬，身為老大心態，應該更嚴利的看待自已，而不是去評論對手。

網拍新型態詐欺案 刑事局逮捕男子法辦 更新日期:2007/11/05 15:07 （中央社記者孫承武台北五日電）羅姓男子透過「木馬」程式竊取買家網拍帳號，除「買空賣空」詐騙外，並利用網拍「輕鬆付」付款機制趁機洗錢，另外嫌犯為避免IP遭警方鎖定，平日流竄網咖上網。刑事局偵九隊二組獲報追查，昨晚在桃園楊梅將他逮捕，全案訊後今天依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

針對這類網咖怪客新型態網拍詐欺案，羅嫌（二十八歲）昨晚遭偵九隊二組會同北縣板橋警分局逮捕後，檢警當場查扣隨身碟（內含盜用網路帳號、網拍詐欺教戰手冊、輕鬆付銀行帳戶等資料）、銀行帳戶、硬碟等贓證物。警方指出，羅嫌盜用的「雅虎奇摩」帳號有五百多個，初步清查被害人有兩百多人。

至於羅嫌詐騙手法分二類。首先是「買空賣空」詐財，偵九隊二組分析，羅嫌先盜用他人正常評價拍賣帳號，假藉刊登販賣i-Pod等3C產品為幌子，從中操弄買、賣雙方交易，並申請「輕鬆付」方式騙取買家付款。

並將3C商品直接郵寄到貨運行，羅嫌再前往取貨變賣，或直接轉運到中國大陸銷贓。這類手法並因買家未收到貨品報案，導致賣家帳戶遭凍結，羅嫌在犯行得逞後斷絕連絡，造成買、賣雙方糾紛，嫁禍意圖明顯。

另種犯罪手法則是透過網拍虛擬付款機制「輕鬆付」進行洗錢。辦案員警指出，羅嫌盜用他人正常評價拍賣帳號，並代為開設「輕鬆付」帳號，待被害人匯款至虛擬帳戶，透過虛擬帳戶互轉洗錢提領現金，造成買家被害人損失；即便雅虎奇摩在第一時間針對賣家「輕鬆付」帳戶進行凍結，以防止金額作轉移或提領，羅嫌早已「洗錢」得逞。