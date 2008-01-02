[…] Sigma 20mm/24mm/28mm F1.8 爭扎中 | 站長手扎 […]

其實有在玩大光圈 DLSR 的人都知道，原廠的大光圈鏡頭都是爆貴! 貴的很可怕，尤其是我自家用的 Caonon 24mm F1.4L 可以花上我一個月的薪水，而 Canon 35mm F2.0 又有點顯的不足，眼睛不夠大，現在流行大眼妹丫~~ 所以，開始轉向副廠鏡來尋找一個可以使用的室內人像鏡，於是 Sigma 就成了目前的主要首選。

1. Sigma 20mm F1.8 EX DG APSHerical RF

像邊角清晰亮麗的大光圈廣角鏡 適馬 DG 數碼系列，其獨特光學設計，使暗角情況減至最低，邊緣範圍保持清晰亮麗，不但滿足專業需要，更特別為單鏡數碼相機創造另一新選擇。

2. Sigma 24mm F1.8 EX DG APSHerical Macro

可近攝的大光圈廣角鏡 F1.8 大光圈 24mm 廣角鏡。適馬 DG 數碼系列，其獨特光學設計，使暗角情況減至最低，邊緣範圍仍然保持清晰亮麗，不但滿足專業需要，更特別為單鏡數碼相機創造另一新選擇。

3. Sigma 28mm F1.8 EX DG APSHerical Macro

數位單眼相機的新選擇 F1.8 大光圈 28mm 廣角鏡。適馬 DG 數碼系列，其獨特光學設計，使暗角情況減至最低，邊緣範圍仍然保持清晰亮麗，不但滿足專業需要，更特別為單鏡數碼相機創造另一新選擇。

(以上圖文出處為 Sigma 台灣網站 http://www.sigma.net.tw)

其實這三支除了焦距、口徑不同之外，看起來幾乎都是差不多的結構 ，而20mm 這支要小心他的超大口徑，可能在買濾鏡時是個很大的負擔，如果不 care 這些小錢，我想就直上 L 鏡吧 XDDD，不過 20mm 這支是支援 RF(後對焦) ，所以鏡頭本身的長度不會因為對焦而有所改變，這樣一來也更為降低入塵的可能性。再來就是 24mm/28mm 有 Marco 的功能，如果要拍一些特寫及小物，到是個不錯的選擇。就在經過多家的拍賣&購物網比價後，其實價格都非常的相近

20mm F1.8 約 NT 12,000~13,000

24mm F1.8 約 NT 11,000~11,500

28mm F1.0 約 NT 8,000~9,000

不過就經過多家的討論區及攝影網站交叉比對後，發現，好像 24mm F1.8 的 C/P 值最高，加上他的成像也比較佳一些，因為這三支鏡頭都是可以直上 FF 全幅機，所以只要好好保守，用個5年10年應該不成問題，加上 Sigma 的三年保固，嗯~~敗家的理由還真是多丫 >”<

不過也別忘了，Simga 的鏡身表面材質有滿大的問，容易脫漆，我想這是大家要考慮一下的，如果將來想脫手的，想必就得特別的保護，重度的使用者必定會造成他的外觀上有很明顯的使用痕跡，這或許也是在低價成本上所犧牲掉的吧 @o@

至於有人提到 Sigma 30mm F1.4 HSM，因為他是針對 APS-C 的相機使用，將來是無法上到 FF 的全幅機，所以暫時不考慮，不過我有試用過，對焦的快感，不輸給 Canon 的 USM ，快速、精準!

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