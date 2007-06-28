在為何我會經營虛擬主機一文中有提及到跟香港主機商不好的經驗，事情的經驗如下，待我慢慢說來:

當我開始賣起虛擬主機時，我第一想到的當然就是在速度及成本上的考量，但是就以速度來看，離台灣最新的香港 cp 值似乎極高~ 就以 2005年的一台 P4 2.8G+1G-DDR-RAM+80GHDD 來說，每月只需 US $99 以下 ~ Wow ~~ 真是漂亮，而且還都是 10Mbps 的速度，就合約上完全沒有提及流量限制，就常理來說，似乎就是可以達到網路埠極速 10Mbps ? 馬上就跟業務洽談並先租用了一台來測試速度，嗯… 看來似乎真的可以達到 5~7Mbps 沒問題，而業務也一再的保證頻寬不是問題，最高可升級到 100Mbps !!

如此的美景加上良好的主機調校，我想，光賣流量月入少說可以賺個 10倍以上!!

註 : 1Mbps = 330G/月，10Mbps = 3300G/月，以 2005年的行情 1G 賣個 50元來算…

可是美景不在，為了堅持主機的穩定性，加上論壇開始盛行，我控制每台實體主機只接收 2~5個用戶，而實體的流量控制在 5Mbps 上下，所以很快的，我的實體主機成長到 8台，但此時就開始明顯感受到速度開始 lag，尤其是在晚間 17:00~24:00 之間，我開始向香港的代理商回應，但得到的都只是一再的調整，但影響不大，所以也就沒有很刻意監控，直機數量達16台的一倍量後開始降速 ! 一直到 5~10kbyte/sec !! 天丫，就一個圖文為主的網路論壇來說，開個頁面至少要達到 10秒以上 ! 而香港代理也只能硬著頭皮提供我們另一家 IDC ，於是，我們開始從 Pacific HKNet …etc 搬了好幾個地方，最後依然無解，我只好忍痛，轉向美國租用，並花了一個多星期的時間轉移所有的主機。

說到這裡，問題到底出在哪裡呢 ? 我請了香港的朋友去抓主機上的檔案速度真的可達 10~100Mbps 沒問題，那為何出了香港就完全軟掉 @@? 其實香港代理商租用的頻寬並不包含「保證」的國際頻寬 ! 所以就以我 22台的實體主機來說，因為「共用」國際頻寬之下，速度當然是慢到一個不行，唉~ 誰叫我使用的是”便宜”的主機呢 ? 後來有了這個經驗後再向不下十家的香港主機商洽談時都發現，其實就以 10Mbps 的速度來說，國際頻寬不過 512k ~2Mbps 而已 !! 還有直接跟 IDC 談過一整個 Rack 42u 100Mbps (或不限速)但國際頻寬居然只有 512Kbps !!

天丫，寫到這裡，心臟又發出了抽痛 ! 只怪我早期沒有經驗 (我的經驗都在台灣的 IDC)，沒想到香港的頻寬還分海內及海外丫 !! 海外頻寬 1Mbps 大約是 US$100，這 … 那我 22台大約吃了 6~80Mbps 我該花多少錢 ? 不敢算下去了，這樣子做一定賠本的 ! 所以放棄 ~放棄 ~ 對於接觸過的十多家香港代理商及 IDC 還真是心灰意冷了，如果又要低價又要質優，我想我一定會先放棄香港。

什麼 ? 您說ck101.com也是用香港主機，速度極優 ? 別忘了，我說的這篇文章是在 2005年早期時代，那時台灣對香港頻寬才 1G多 (直連Hinet)，其他都是透過 EBIX，到了晚間頂峰時段也就完全卡死 (跟無名小站好像哦.. Orz)，詳細的資料可以查 http://map.twnic.net.tw

這個故事告訴我們幾件事:

1. 租主機先問清楚國外頻寬的相關限制。

2. 主機商經營至少要有 2~3年以上。

3. 付款方式最好支援 paypal (可以隨時終止付費為主)。

4. 記得要三不五時備份到異地 (rsync、ftp或是定時 tar 下來傳回家也好)。

5. 要搬家前”千萬”別先預告，最好是搬完後再進行預告，損失一個月租金總比損失資料好。

6. 主機商是否能提供 2個不同的 IDC 供您放置(雞蛋別放在同一個藍子)，最好是放在不同主機商啦 ^^||。

7. 如果預算沒問題，最好在別的地方租個 NAS 或任何的儲存設備，定期備份，如果可以的話，最好選擇 WHM/Cpanel 之類的控制台，他們提供優質的轉移及復原功能。

好啦，廢話一堆，並不是說香港的主機就不好，而不過是個”經驗”而已，大家要不要參考就完全看自已囉。不過就最新的資料指出，HK <-> TW 的頻寬 (指Hinet直接)已達 6.xGbps 了，所以應該會比以前好多了，但 …. 現在實體主機(主機租用)價格也似乎漲了 1~5成之多，這就交給您自已去評估判斷了。

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