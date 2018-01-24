夏普 Sharp DW-H12FT 除濕清淨空氣機開箱心得

因為先前的房間從 4坪變大成 10坪的樓中樓後，原本的威技 WDH-312EG-6R 6L 除濕機也就不夠對付這台灣濕冷造成的濕氣，2017年12月所以原本打算直接從日本 Amazon 買進 Sharp KC-HD70 (含關稅及運費約 19xxx) 但深怕人品差，買回來沒保固就浪費了，所以改看國際牌 Panasonic F-Y20EH 及 Sharp DW-E10FT 來比較，也在 NanoeX vs Plasmacluster 的技術上做了一些研究，後來還是選擇了 Sharp 的 Plasmacluster ，因為我在過去買了二台 (Sharp IG-EC15 及 IG-GC15 )的感受來說是相當的有感，但後來一查才發現 E 型號(2015年式)已經是晚三代的型號了，加上有風聲說有新版本將推出新版，所以就忍了1個多月，最後終於入手H型號(2018年式) Sharp DW-H12FT (官方定價 14990, 入手價 11xxx 含稅刷卡貨送到府)

送來時發現紙箱有點壓到，加上上面封口居然沒有提把 … 也沒封住，所以很容易就開箱了

這個控制面板畫面可是連官方都沒有提供… 這可是 Sharp 易主後可要盡快改善的地方

有別於 Panasonic F-Y20EH ，同樣有異味偵測，但少了 PM2.5 更是少了獨立的濕度獨立選項….

進氣口處的除臭濾網及 HEPA

這片濾網不是我以前 HoneyWell 那種棉狀物，而是塑膠網格，網格中有碳粒

————–疊疊樂—————-

————-這是分隔線 ————-

心得 及感想:

優點:

1. 安靜，真的好安靜，比家裡的大台 Toshiba 冷氣機壓縮機運作還小聲，不仔細聽，就只聽的到風聲

2. 效率高，以我 10坪+挑高 5米 2的房間，室溫22度，從機身濕度86 ->60 只花了1個半小時 (濕度計顯示是 76->58)

缺點:

1. 沒有獨立濕度控制

2. 沒有電線收納的地方

3. 官方的說明及介紹不足，沒有噪音值數據，沒有面板功能畫面…etc

期望功能:

1. 有 PM 2.5 顯示

2. 有 APP 遠控功能

3. 有更大公升容量可以選擇

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