sudo apt-get install likewise-open-server

domainjoin-cli join CORP.SAYCOO.COM administrator

———————————————————————

== Local Login ==

Login : SAYCOO\\aaron

Password : AD_Password

== Remote Login ==

ssh SAYCOO\\aaron@Server_IP

Password : AD_Password

————————————————————————

sudoers file :

%SAYCOO\\AD_Group ALL=(ALL)ALL

————————————————————————–

Only SomeOne can login to Linux Server :

lwregshell set_value ‘[HKEY_THIS_MACHINE\Services\lsass\Parameters\Providers\ActiveDirectory\]’ RequireMembershipOf “SAYCOO\\admin"

lwsm refresh lsass